La Fiorentina ha iniziato il campionato Serie A 2019/2020 con due sconfitte, su Vincenzo Montella iniziano i primi dubbi. Emergono contatti per Gennaro Gattuso.

Non è stato l’inizio di campionato che la Fiorentina si aspettava. Infatti, nelle prime due giornate della Serie A 2019/2020 sono arrivate due sconfitte contro Napoli e Genoa.

Se contro la squadra di Carlo Ancelotti un ko ci può stare e comunque i viola avevano disputato una ottima partita, invece quello contro il Grifone brucia di più. Iniziano già a circolare le prime critiche nei confronti di Vincenzo Montella, che da quando è tornato a Firenze non sta convincendo e ciò alimenta inevitabili dubbi sulla solidità della sua panchina.

Non a caso oggi i colleghi di Sportitalia hanno rivelato che il patron Rocco Commisso avrebbe fatto avviare i primi contatti per Gennaro Gattuso. Il magnate italo-americano vuole valutare se la pista può essere percorribile in caso di sostituzione di Montella. Il direttore sportivo Daniele Pradè, però, difende ancora l’attuale tecnico.

Montella avrà la sosta per le nazionali per prepararsi al meglio per la prossima partita di campionato. Purtroppo il calendario non è favorevole. I viola avranno Juventus e Atalanta come avversarie. Vedremo cosa succederà. Da ricordare che Gattuso era già subentrato al collega nel novembre 2017, quando guidava la Primavera del Milan e fu promosso in Prima Squadra per sostituirlo in seguito all’esonero.