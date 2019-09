Il messaggio di cordoglio del Milan per Marcos Cafu. Questa notta è scomparso il figlio Danilo per un infarto a soli 30 anni.

Questa mattina è stata diffusa una notizia drammatica. Il figlio di Marcos Cafu, Danilo, si è spento questa notte a causa di un infarto: stava giocando a calcio nella casa di famiglia quando si è sentito male ed è deceduto.

Immediato l’intervento del pronto soccorso e il traporto in ospedale ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Possiamo soltanto immaginare il dolore che sta provando in questo momento l’ex terzino di Roma e Milan. In questi minuti tantissimi messaggi di cordoglio sui social da tanti personaggi di rilievo. I primi a farlo sono stati i profili del San Paolo e del Palmeiras nella notte, squadre in cui il Pendolino è stato assoluto protagonista.

Questa mattina è arrivato il messaggio della Roma e pochi minuti fa è arrivato anche quello del Milan. “Marcos, in questo momento di profonda tristezza ogni rossonero è con te e la tua famiglia. Il nostro abbraccio va a voi“, ha scritto la società rossonera su Twitter. In rossonero Cafu ha lasciato un ricordo bellissimo e con Paolo Maldini, attuale direttore tecnico del Milan, ha formato una delle difese più forti della storia milanista.

Poco dopo è arrivato il messaggio anche di Franco Baresi sul suo profilo Twitter.

La redazione di MilanLive.it si unisce al cordoglio del Milan e si stringe intorno alla famiglia di Cafu. Si tratta di un’altra notizia drammatica in pochi giorni dopo quella che ha coinvolto Luis Enrique, che ha perso la figlia di 9 anni per una bruttissima malattia. Non è un bel periodo per il mondo del calcio…

Per un dolore così grande è difficile trovare le parole. Forza Marcos @officialcafu un grande abbraccio a te e famiglia 🙏 — Franco Baresi (@FBaresi) 5 settembre 2019