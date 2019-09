Intervenuto ai microfoni di TUDN, Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, ha rivelato di esser stato molto vicino all’acquisto di Hirving Lozano, poi andato al Napoli per circa 36 milioni di euro, l’arrivo più caro della storia di Aurelio De Laurentiis in terra partenopea.

Ecco, di seguito, le dichiarazioni del dirigente rossonero: “Lozano? Lo abbiamo osservato, abbiamo pensato di comprarlo e abbiamo parlato col suo agente, ma alla fine c’è stato un problema a riguardo della sua posizione in campo. L’anno scorso giocavamo col 4-3-3, modulo perfetto per lui, ma ora giochiamo in un altro modo. È stata un’opzione, ma lui ha preso la decisione di andare in un altro grande club come il Napoli con Ancelotti, un maestro che lo avrebbe aiutato”.