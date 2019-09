Milan, tutto chiarito tra Marco Giampaolo e Lucas Paquetá. Ecco cosa si sono detti i due nel confronto di ieri. La società, intanto, ha già preso una decisione.

Marco Giampaolo e Lucas Paquetá, pace fatta. Come infatti riferisce La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, ieri, dopo l’allenamento mattutino, c’è stato un confronto privato tra i due e la questione è da considerare ormai chiusa.

Il quotidiano non accenna a malumori del calciatore o toni forti nel faccia a faccia. Piuttosto – riporta la rosea – il tecnico ha spiegato che con quelle dichiarazioni non intendeva assolutamente offendere la sua brasilianità, ma si limitava a un discorso di natura tattica. Il tecnico, del resto, crede nel giocatore e lo considera un patrimonio del club da valorizzare.

Dall’altra parte, l’ex Flamengo ha spiegato il vero motivo di quel post su Instagram. “Mister, mi riferivo al gesto tecnico mostrato nel video”, ha riferito il calciatore spazzando via ogni polemica. Forse non è proprio così al 100%, o comunque non era solo quello il messaggio, ma comunque è tutto risolto.

Il club, intanto, ha deciso di non multare il giocatore. Storia archiviata, quindi, e ora testa al derby. Dopo la deludente prestazione di Verona, il talento carioca andrò avrà la chance della stracittadina per spazzare via polemiche e malumori.

Il post incriminato – racconta parallelamente il Corriere della Sera – è stato segnalato al tecnico direttamente da un collaboratore, con Giampaolo rimasto inizialmente spiazzato ma che ha voluto presto chiarire la questione.

Nel corso del chiarimento tra i due – che anche il Corsera descrive sereno e senza isterismi – l’allenatore ha sottolineato che il suo riferimento era ovviamente tattico, ma senza alcun riferimento discriminatorio o qualcosa del genere. Non è né nello stile del Milan, un club mondiale, né in quello dello stesso tecnico. “Non è stato un confronto ma un chiarimento”, specificano intanto da Casa Milan.

