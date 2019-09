Nuovo San Siro, ecco i rendering di Populous e del consorzio Manica-Cmr. Il Corriere dello Sport propone le prima immagini del nuovo possibile tempio calcistico.

Il nuovo San Siro ora ha anche un volto. Il Corriere dello Sport, infatti, propone le prime immagini dei due progetti in corsa.

Il disegno di Populous prevede un impianto a forma di parallelepipedo, rivestito elegantemente di vetro, con due torri erette al centro a forma di piramide tronca e destinate a strutture commerciali e servizi.

Quello del consorzio Manica-Cmr, invece, traccia più una forma ovale, quindi più classica ma con due anelli incrociati come tratto distintivo. Nel secondo caso – sottolinea il CorSport – le strutture esterne sarebbero più lontane, ossia situate ai margini di un ampio parco.

Come noto, si tratterebbe in ogni caso di un investimento totale da 1.2 miliardi di euro. Il tutto per un nuovo stadio ma anche per la riqualificazione dell’intera zona, con un ampio spazio verde e un polo ricreativo con centro commerciale, hotel, Spa, centro congressi e uffici.

La maxi cifra messa sul tavolo dalle due proprietà si divide in circa 564,571 milioni di euro per il nuovo San Siro, e altri 472,219 milioni per la zona costeggiante. La demolizione dell’attuale stadio, invece, costerebbe circa i 43,875 milioni di euro.

Il nuovo tempio calcistico nascerebbe nell’attuale zona parcheggi, con un maxi perimetro da 180 mila metri quadri delimitati tra via dei Piccolomini, via Achille, via Federico Tesio, Via Harar e via Dessiè.

