La coreografia della Curva Sud per il derby Milan-Inter di questa sera. Protagonista Sant’Ambrogio, il patrono della città di Milano.

Come di consueto, la Curva Sud ha dato spettacolo anche per il derby di questa sera. La coreografia stavolta riguarda proprio la rivalità coi nerazzurri e Sant’Ambrogio, il patrono della città, “caduto in tentazione”.

La gigantografia riguarda proprio la figura del Santo che “schiaccia” un serpente, cioè il Biscione, simbolo dell’Inter. Poi la frase: “La leggenda narra una storia frutto di fantasia ed immaginazione ma la realtà insegna che anche il patrono è caduto in tentazione“. Uno slogan da brividi e una coreografia, come sempre, straordinaria.

Una partita molto importante quella di stasera per le due squadre. Per la prima volta Marco Giampaolo e Antonio Conte si affrontano e giocano questo derby. A San Siro è uno spettacolo unico: prima del match un meraviglioso gioco di luci ha accompagno le coreografie delle due curva e i cori dei tifosi per le loro squadre.

Per ora si è giocata soltanto una parte del match, c’è ancora una vita davanti. Vedremo alla fine chi esulterà.

