Milan-Inter, Marco Giampaolo ha deciso: spazio al 4-3-2-1 con una nuova chance per Lucas Paquetá e l’esperienza di Lucas Biglia in regia. Ecco le probabili formazioni.

Milan-Inter, ecco il grande giorno. 4-3-2-1 contro 3-5-2, il “testa alta e giocare a calcio” di Marco Giampaolo anteposto al “testa bassa e pedalare” di Antonio Conte.

Come riferisce La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, il tecnico rossonero ha sciolto le riserve sia sul doppio dubbio che sullo schieramento tattico: spazio all’abero di Natale. E in attacco, dietro Krzysztof Piatek, ci sarà Lucas Paquetá e non Ante Rebic, con Suso dall’altra parte.

In mediana il mister ha invece optato per l’esperienza: salvo sorprese, infatti, dovrebbe esserci Lucas Biglia e non Ismael Bennacer in cabina di regia, con Frank Kessie e Hakan Calhanoglu ai suoi lati. In difesa spazio ad Andrea Conti sulla destra con Ricardo Rodriguez sull’altro lato, con Mateo Musacchio e Alessio Romagnoli al centro davanti a Gianluigi Donnarumma.

Con Samir Handanovic tra i pali, la linea difensiva nerazzurra vedrà invece il terzetto composto da Diego Godin, Stefan de Vrij e Milan Skriniar. Sugli esterni pronti rispettivamente Danilo D’Ambrosio e Kwadwo Asamoah, con Niccolò Barella, Marcelo Brozovic e Stefano Sensi sulla linea di centrocampo. In attacco spazio al tandem titolare composto: ossia Lautaro Martinez e Romelu Lukaku.

Milan-Inter, probabili formazioni

Milan (4-3-2-1): Donnarumma, Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez, Kessie, Biglia, Calhanoglu; Suso, Piatek, Paquetá. All. Giampaolo

A disposizione: Reina, Donnarumma A., Duarte, Gabbia, Hernandez, Krunic, Bennacer, Bonaventura, Rebic, Castillejo, Borini, Leão

Inter (3-5-2): Padelli, Ranocchia, Dimarco, Candreva, Biraghi, Bastoni, Gagliardini, Vecino, Lazaro, Borja Valero, Sanchez, Politano

