Ante Rebic ha parlato del derby di Milano, che tra l’altro cadrà anche nel giorno del suo 26esimo compleanno.

Sarà il primo derby della carriera a Milano per Ante Rebic, attaccante che il Milan ha ingaggiato proprio nell’ultimo giorno di calciomercato.

Il talento classe ’93 ha risposto ad alcune domande della Lega Serie A riguardo proprio all’attesa per la stracittadina. Tanti i match decisivi giocati dall’ex Verona, ma forse mai così calorosi come il derby della Madonnina.

“Ho disputato tanti big match e tanti derby, forse non sentite come Inter-Milan, ma ho giocato tante sfide importanti. Il modo di prepararle è sempre lo stesso. Certo il derby è speciale, ma in fondo è come tutte le partite

Inter favorita domani? Per Rebic non è proprio così: “Non c’è un favorito nel derby, dobbiamo dare tutto e vincerà chi avrà più forza e qualità. So qual’è l’atmosfera del derby visto dalla tribuna, non vedo l’ora di giocarlo. Il giorno di Milan-Inter sarà quello del mio compleanno, spero di farmi un bel regalo”.