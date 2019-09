Giovedì mattina ci sarà la presentazione ufficiale dei progetti in gara per la costruzione del nuovo stadio di Milan e Inter, ma intanto stamattina è stato mostrato in un video il rendering dello studio americano Populous. Il nuovo San Siro ha una forma a parallelepipedo e ricorda il Duomo di Milano.

Oltre alla realizzazione dell’impianto sportivo, il progetto prevede anche la costruzione di un distretto multifunzionale con zone dedicate ai tifosi e in generale ai cittadini. Non mancheranno aree verdi. Stesso discorso per quanto riguarda il concorrente di Popolous, ovvero Manica-Cmr. Di quest’ultimo attendiamo un video per capire meglio le loro intenzioni nel caso in cui vincessero la “sfida”.