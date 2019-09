Infortunio per Lucas Paquetà, che sicuramente salterà la prossima partite contro il Torino e dovrebbe rimanere fuori anche domenica contro la Fiorentina.

Marco Giampaolo dovrà rinunciare a Lucas Paquetà nelle prossime due partite di campionato. Un infortunio muscolare ha messo k.o. il centrocampista brasiliano.

Come confermato oggi dal quotidiano Tuttosport, la sua assenza per Torino-Milan di giovedì è sicura e il giocatore dovrebbe essere out anche domenica a San Siro contro la Fiorentina. L’ex Flamengo è stato fermato da una contrattura ai muscoli flessori della coscia sinistra. Gli esami effettuati hanno escluso lesioni.

Paquetà ha cominciato le cure a Milanello e spera di recuperare da questo infortunio al più presto. Anche se per adesso il feeling con Giampaolo non è scattato, lui rimane una risorsa molto importante per il mister e per tutta la squadra. A livello tattico gli va ancora trovata la collocazione ideale per sfruttare le sue grandi doti tecniche, però il talento non si discute.

Sarà interessante vedere che formazione Giampaolo schiererà giovedì sera in Torino-Milan. Se proseguirà con una sorta di 4-3-1-2 oppure se varierà. Sembra certo l’utilizzo di Theo Hernandez, Ismael Bennacer e Rafael Leao dal primo minuto. Vedremo se ci saranno altre novità rilevanti.

