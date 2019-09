Oggi Inter e Milan presentano ufficialmente i progetti di Populous e Manica-Cmr per la costruzione del nuovo stadio di San Siro. Prevista la diretta live streaming.

Quella di oggi è una giornata molto importante. Non solo perché si gioca Torino-Milan, ma anche perché vengono svelati ufficialmente i due progetti in corsa per la costruzione del nuovo stadio a San Siro.

L’evento è previsto dalle ore 11 presso il Politecnico Milano-Bovisa, dove verranno mostrati al pubblico le immagini definitive dei progetti dello studio Populous e del consorzio Sportium (Manica e Cmr). Milan e Inter vogliono far vedere tutto ai propri tifosi, che potranno seguire la presentazione sull’App ufficiale rossonera e in live streaming sul nuovo sito web www.nuovostadiomilano.com.

Inter e Milan, nuovo San Siro: la presentazione dei progetti

Noi di MilanLive.it seguiremo l’appuntamento e aggiorneremo i nostri lettori su quanto accade presso il Politecnico Milano-Bovisa, dove verso le 10:45 hanno iniziato ad arrivare i dirigenti di Inter e Milan. Per i rossoneri ci sono il presidente Paolo Scaroni, l’amministratore delegato Ivan Gazidis e il chief football officer Zvonimir Boban come massimi rappresentanti.

Il primo a parlare sul palco è Scaroni: “Abbiamo lavorato per più di un anno coi nostri consulenti. Lo stadio Giuseppe Meazza così com’è non va bene per due squadre che vogliono essere protagonisti sulla scena europea. San Siro ha fatto il suo tempo, anche se lo amiamo. Inoltre per Milano un nuovo stadio può essere un’occasione per trasformare quell’area, che si anima solamente per le partite. E’ un non luogo, un deserto di asfalto con in mezzo il Meazza. Questa occasione va colta. Bisogna procedere verso il nuovo, creando un quartiere che vive 365 giorni l’anno”.

Poi tocca all’amministratore delegato nerazzurro Alessandro Antonello: “Milano è una capitale mondiale che vive di innovazione e anche di tradizione. I due club hanno pensato a come avrebbe potuto evolversi un progetto. Abbiamo voluto fare un progetto che si inserisse nella visione di Milano 2030, dove si vuole una città green e resiliente. Due proprietà internazionali vogliono investire nella nostra città con un progetto che si rivolge alle future generazioni. Vuole essere un progetto per Milano e per i suoi cittadini, non solo per club e tifosi”.

Dopo una prima introduzione ha spiegato il no alla permanenza al Giuseppe Meazza: “La storia del Giuseppe Meazza la conosciamo tutti. Oggi lo stadio mette a disposizione spazi per 24.000 metri quadri, invece in Europa ce ne sono 100.000. Un altro punto è la visibilità, oggi è solo verso il campo e verso il basso. Il terzo riguarda il confort, gli spazi tra i vari posti sono limitati e andranno allargati anche per via delle normative. Un quarto problema riguarda i servizi: bar, ristoranti, servizi igienici ecc. Non sono all’altezza attualmente. Per una ristrutturazione servono lavori importanti, da una parte la demolizione completa del primo anello e intervenire sul resto. Un rifacimento notevole e una ricostruzione. Alla fine comunque il San Siro di oggi perderebbe la sua identità. E ci sarebbe un problema di capienza, sarebbero inferiori ai 60 mili di un nuovo stadio. Inoltre ci sarebbero problemi di spazi, servizi e sicurezza. Abbiamo pensato anche ai tifosi, dato che durante i lavori dovremo migrare verso altri stadi creando disagi. In Europa hanno investito molto sulle strutture sportive, mentre in Italia no. Da noi 120 milioni di euro, fuori 125 miliardi”.

Poi torna a parlare Scaroni: “Il nostro progetto prevede un investimento da oltre 1 miliardo con uno stadio ultramoderno affiancato da un distretto multifunzionale da vivere 365 giorni l’anno. E’ previsto un ampio spazio verde. Ci sarà più verde nel nuovo San Siro, sarà più sostenibile e con un minore impatto visivo e acustico. Il nuovo stadio sarebbe più basso dell’attuale, circa 30 metri contro gli oltre 60 attuali. A livello acustico avremo un impatto minore del 60%, visto che sarà un impianto più chiuso e non aperto come il Meazza. Sarà tutto ecosostenibile“.

Antonello prosegue: “Abbiamo selezionato un gruppo di architetti per esprimere il concetto che i club hanno trasmesso per realizzare stadio e distretto. Architetti di fama mondiale che potessero esprimere qualcosa di legato alla tradizione di Milano, attirando tifosi e cittadini da tutto il mondo. Abbiamo iniziato con quattro studi. Oggi con la presentazione inizia un percorso di condivisione per raccogliere tutte le opinioni. Sono rimasti in corsa Populous e Manica”.

Ferruccio Resta, rettore del Politecnico di Milano, è poi intervenuto a sua volta sul palco: “Dipende tutto dalle ambizioni delle società, per essere competitivi servono squadre e strutture competitive. Anche noi come politecnico vogliamo essere competitivi. E’ nato un dibattito sano tra persone, a Milano ci si sa confrontare. Ovviamente bisogna arrivare a una sintesi alla fine. Questa è una grande opportunità che Milano non può perdere. Il Politecnico di Milano ha dato la propria disponibilità per collaborare. Siamo stati advisor del masterplan, dal quale partiremo. Sono onorato di essere qui“.

Si parte con il video del progetto Manica-Cmr.

I concept design selezionati per il Nuovo Stadio di Milano verranno svelati tra poco. Non perderti l’evento LIVE sulla nostra App! 📱 📲 https://t.co/SWTea3GYoA pic.twitter.com/LxAiKpwRA3 — AC Milan (@acmilan) 26 settembre 2019

