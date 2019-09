Nuove dichiarazioni di Giuseppe Sala, sindaco di Milano, sul nuovo stadio di San Siro che Inter e Milan intendono costruire nei prossimi anni.

Inter e Milan ieri mattina hanno presentato ufficialmente i progetti di Populous e Manica-Cmr inerenti la costruzione del nuovo stadio. Tra non molto verrà scelto il vincitore della “gara”, ma servirà una risposta anche dal Comune di Milano.

Infatti, entro il 10 ottobre l’amministrazione dovrà decidere se dichiarare di pubblico interesse il progetto dei due club, che a luglio hanno presentato il master-plan. Questo è il primo degli step da superare. Le società calcistiche sperano di ottenere il via libera, altrimenti si rischia uno scontro frontale col Comune.

Intanto Giuseppe Sala, sindaco di Milano, ha rilasciato nuove dichiarazioni sull’argomento stadio: «Ci sarà una discussione all’interno del Consiglio comunale – riporta l’agenzia Ansa – e tra poche settimane bisognerà arrivare a una sintesi. Perché se questa discussione non arriva a una sintesi e viene trascinata poi fa male. È meglio che in tempi non lunghissimi si arrivi a definire un punto di arrivo».

Sala ha spiegato di essersi ormai “arreso” al fatto che Inter e Milan non vogliano ristrutturare il Giuseppe Meazza e intendano realizzare un impianto ex novo: «Io non sto boicottando la costruzione di un nuovo stadio e ho deciso di mettere un po’ da parte la mia nostalgia e la mia passione per San Siro, perché sennò non sarei un buon sindaco. Farò solo rispettare le regole, che stabiliscono quanto si costruirà e come. Certamente il profilo ambientale sarà fondamentale».

Il sindaco milanese nega di voler ostacolare i piani dei due club, però si appella alle regole da far rispettare e sarà intransigente sotto questo punto di vista. Inoltre, ritiene molto importante che il rispetto dell’ambiente sia al centro del progetto. Avendo visto i piani di Populous e Manica-Cmr, sembra che tale requisito venga rispettato.

