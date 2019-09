Terza sconfitta consecutiva per il Milan, la quarta in sei partite di campionato. La Fiorentina espugna San Siro con una meritata vittoria per 3-1.

A regalare i 3 punti a Vincenzo Montella sono i gol di Erick Pulgar, Gaetano Castrovilli e Franck Ribery. Per i rossoneri la rete della bandiera siglata da Rafael Leao nel finale di partita. Prestazione veramente molto negativa per la squadra di Marco Giampaolo, travolta da fischi e contestazione al Giuseppe Meazza.

Con questo successo la Fiorentina sale a 8 punti in classifica del campionato Serie A 2019/2020. Occupa la nona posizione, mentre il Milan è addirittura sedicesimo a quota 6 punti. Sono passate solamente sei giornate e dunque non si può già parlare di fallimento, però il Diavolo è chiamato a reagire nella prossima partita contro il Genoa in trasferta.

La zona Europa dista solo 4 punti e dunque si può recuperare, però bisogna tornare alla vittoria subito per non vedere il margine aumentare. In settimana a Milanello servirà lavorare in modo migliore per evitare una nuova delusione sabato sera a Genova. Non ci si può permettere di non vincere.

Di seguito la classifica completa del campionato Serie A 2019/2020. Domani sera il match Parma-Torino completerà questo sesto turno.

Tris Fiorentina, il Milan crolla e San Siro contesta tutti