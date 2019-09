Milan-Fiorentina 1-3, il commento di Marco Giampaolo nel post partita. Il tecnico esclude le dimissioni dopo il clamoroso tracollo in quest’avvio di stagione. Di seguito le sue parole.

Per il momento Marco Giampaolo resta aggrappato alla panchina del Milan. Sia per la stessa volontà del tecnico, che non valuta un passo indietro volontario, sia per indicazione della stessa società subito dopo il tracollo di ieri sera.

“Mai pensato alle dimissioni”, ha infatti ammesso l’allenatori nel bollente post partita di ieri. Ecco quanto riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola: “Vado avanti con le mie idee. Io devo tirar fuori il massimo dai miei, l’obiettivo è renderli il più squadra possibile”. Ma per l’allenatore la grossa delusione è aver visto una squadra “scesa in campo come se non si fosse mai allenata insieme”.

Poi è stato Paolo Maldini a prendere la parola successivamente. Il direttore tecnico rossonero ha commenta così il disastro serale: “La squadra è giovane, sapevamo che ci sarebbe stato bisogno di tempo. In questo momento sembrerebbe non esserci una via di uscita, ma deve trovarla l’allenatore con il lavoro“.

Da storico uomo Milan, protagonista di innumerevoli successi storici, non può che essere d’accordo con la reazione di San Siro: “Effettivamente 4 k.o. in 6 gare sono tanti e non si può essere soddisfatti del gioco. La reazione dei tifosi è comprensibile. L’anno scorso non abbiamo offerto uno spettacolo bellissimo a livello di gioco e loro sono sempre stati lì. Ci hanno sostenuto finché hanno potuto, ma è giusto che siano scontenti”.

