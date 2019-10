L’inizio in Serie A per il Milan di Marco Giampaolo è stato molto negativo in queste prime sei partita. Il confronto con la gestione Gennaro Gattuso.

In questa stagione 2019/2020 il Milan di Marco Giampaolo ha avuto un inizio shock. Sono stati soltanto 6 i punti conquistati in 6 partite. 2 vittorie e addirittura 4 sconfitte. Un bottino terrificante, ma non è enorme la differenza con la gestione Gattuso.

Il Milan ha perso contro Udinese, Inter, Torino e Fiorentina. Vincendo solo contro Brescia e Verona (in entrambe le occasioni per 1-0). La differenza con la classifica della scorsa stagione, con Gennaro Gattuso in panchina, rispetto a quanto fatto sin qui da Giampaolo, è di -3 punti.

Nello stesso periodo, dopo sei giornate il Milan di Giampaolo ha ottenuto sei punti; mentre la squadra di Gattuso aveva conquistato nove punti in sei partite.

Gattuso vs. Giampaolo: il confronto

Il Milan di GATTUSO – La prima giornata, contro il Genoa a San Siro, era saltata per via del crollo del Ponte Morandi. Il Milan ha iniziato contro il Napoli in trasferta, perdendo in rimonta dallo 0-2.

Il 31 agosto ha giocato contro la Roma, vincendo 2-1 al 90′ con gol di Patrick Cutrone. Poi tre pareggi consecutivi contro Cagliari ed Empoli in trasferta, e in mezzo contro l’Atalanta a San Siro.

Sei punti nelle prime cinque partite, e le critiche per Rino erano già tantissime. Poi la vittoria in casa del Sassuolo per 1-4 ha riportato il sereno.

Riepilogo delle prime sei giornate del Milan di Gattuso:

vs. Napoli 0 punti

vs. Roma 3 punti

vs. Cagliari 1 punto

vs. Atalanta 1 punto

vs. Empoli 1 punto

vs. Sassuolo 3 punti

Il Milan di GIAMPAOLO – Conosciamo bene tutti il rendimento del Milan attuale di mister Giampaolo. Sconfitta all’esordio in casa dell’Udinese, poi la vittoria contro il Brescia e l’Hellas Verona. Poi tre sconfitte consecutive nel derby contro l’Inter, il Torino e la Fiorentina.