Milan, salgono le quotazioni di Rudi Garcia in caso di esonero di Marco Giampaolo: lo sponsorizza il Ds Frederic Massara. Le ultimissime in casa rossonera.

Milan, occhio soprattutto a Rudi Garcia per la panchina. Lo riferiscono Corriere dello Sport, il Corriere della Sera e Tuttosport oggi in edicola. In caso di ribaltone con esonero di Marco Giampaolo, potrebbe essere il francese la soluzione in casa rossonera.

Oltre al curriculum, impreziosito dall’ottimo lavoro di Marsiglia che ha visto la squadra dal 16° posto al 5°, l’ex Roma è forte anche della sponsorizzazione del Ds Frederic Massara. I due, del resto, hanno lavorato insieme proprio nella Capitale e sono ancora legati da una forte amicizia.

Ma a spingere per il 55enne di Nemours – tanto da renderlo addirittura il nome in pole secondo il CorSera – è anche il fatto che Garcia conosce già il campionato, le sue dinamiche e ha una certa personalità per scuotere squadra e ambiente da questa fase di stallo.

Anche perché optare per un traghettatore come Claudio Ranieri – riferisce parallelamente il CorSport – significherebbe abdicare con largo anticipo a qualsiasi ambizione. E così ci sarebbe il grosso rischio di gettare al vento un’altra, intera, stagione.

Garcia – conclude Ts – era già tra i papabili nella scorsa primavera dopo l’addio dal Marsiglia. Piace perché è un tecnico che propone gioco offensivo, ama lanciare i giovani e adotta principalmente il 4-3-3 come sistema di gioco.

CorSera – Giampaolo, fiducia reale ma a termine: le ultime