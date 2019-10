Un coro durissimo quello cantato dai tifosi del Milan presenti questa sera a Marassi. Tutti sotto accusa: giocatori e società. Parole molto forti.

Aria di contestazione anche a Marassi da parte dei tifosi del Milan. Che domenica sera hanno svuotato San Siro molto prima che la partita contro la Fiorentina finisse.

In questi minuti, nel settore ospite del Luigi Ferraris, il copioso gruppo di tifosi presenti ha intonato un coro durissimo, mai sentito in questi anni: “Risultati sempre penosi. Sono anni che fate schifo, non meritate il nostro tifo… Per il Milan sempre rispetto“. E poi ancora: “Giocatori e società, non avremo più pietà“. Parole davvero durissime quelle utilizzate dai sostenitori rossoneri, non proprio il massimo per una squadra che si sta giocando tantissimo questa sera.

Negli ultimi anni difficili del Milan non si era mai sentito un coro così duro. Evidentemente la tifoseria stavolta davvero non ne può più. La sconfitta contro la Fiorentina è stata la goccia che ha fatto traboccare il vado, definitivamente. Adesso per il Diavolo non c’è più tempo. Serve cambiare rotta, altrimenti saranno due settimane molto difficili durante la sosta per le Nazionali. Speriamo che la squadra possa affrontarla più serenamente con una vittoria.

