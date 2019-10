Genoa-Milan, anticipo della settima giornata di Serie A. Aurelio Andreazzoli e Marco Giampaolo hanno appena diramato le formazioni ufficiali.

Genoa-Milan è la sfida della verità per i rossoneri. Dopo tre sconfitte consecutive, bisogna rialzare la testa e tornare a vincere. Senza se, e senza ma. Sei punti in sei partite sono un bilancio ai limiti della decenza per una squadra partita con grandi ambizioni.

Tanti i limiti mostrati in questo inizio di stagione dai rossoneri, che si pensava fossero più avanti a livello di “conoscenze collettive” tanto care al mister. Soprattutto visto che c’è stato molto più tempo rispetto alle altre avversarie per prepararsi al centro sportivo, vista l’assenza di coppe europee. Questa sera non sono ammessi errori per il Milan. Il tempo stringe, e la classifica va necessariamente mossa.

Genoa-Milan, si decide tutto: svolta o capolinea per Giampaolo?

Genoa-Milan: le formazioni ufficiali

Intanto i due allenatori, Aurelio Andreazzoli e Marco Giampaolo, hanno appena diramato le formazioni ufficiali del match. Rossoneri con diversi cambi rispetto a quanto si è detto e scritto in settimana.

La sorpresa clamorosa dell’ultim’ora è l’esclusione di Rafael Leao, che andrà in panchina per far spazio a Giacomo Bonaventura esterno a sinistra. A centrocampo ancora Calhanoglu, out Paquetà. Biglia e Hernandez hanno vinto il ballottaggio rispettivamente con Bennacer e Rodriguez.

GENOA (3-5-2): Radu; Romero, Zapata, Criscito; Ghiglione, Lerager, Radovanovic, Schöne, Pajač; Kouamé, Pinamonti.

Allenatore: Andreazzoli.

MILAN (4-3-3): Reina (out Donnarumma nel riscaldamento); Calabria, Duarte, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Biglia, Calhanoglu; Suso, Piatek, Bonaventura.

Allenatore: Giampaolo.

#GenoaMilan Jack is back in the starting XI ❤️️🖤 Jack torna tra i titolari! ❤️️🖤#SempreMilan@BioscalinITA pic.twitter.com/OaDDEWPVLi — AC Milan (@acmilan) 5 ottobre 2019

