Pioli è stato a cena questa sera con Maldini e Boban. All’uscita non ha voluto rilasciare dichiarazioni. Probabile la conferenza stampa di presentazione domani.

Primo giorno milanese per Stefano Pioli. Il Milan ripartirà da lui dopo soli tre mesi di gestione Marco Giampaolo. Niente è andato come ci si aspettava. Così Zvonimir Boban e Paolo Maldini hanno deciso di cambiare e di puntare sull’ex allenatore della Fiorentina.

Oggi c’è stato l’incontro decisivo per definire l’accordo. Il mister ha alloggiato in un albergo nel centro di Milano. In serata, poi, ha tenuto una cena con i suoi due nuovi dirigenti. All’uscita, intercettato dai cronisti presenti, non ha voluto rilasciare dichiarazioni. Si è limitato a un “Domani vi dico tutto” oltre a rispondere positivamente alla domanda su come fosse andata questa cena con Boban e Maldini.

Domani mattina la firma sul contratto e presumibilmente l’ufficialità. Nel pomeriggio il primo allenamento. Probabile che nella giornata di domani si terrà anche la conferenza stampa di presentazione, così potrà rispondere alle domande dei giornalisti. Un giorno importante per lui, che ha avuto una grande opportunità dopo anni di fallimenti. L’ultimo alla Fiorentina, dove ha rischiato addirittura di andare in Serie B.

Eppure la dirigenza rossonera ha intravisto in lui l’uomo giusto per ripartire. Con lui si va verso una linea aziendalista: l’obiettivo è quello di mettere i calciatori in campo nel modo giusto e di portare a casa il risultato. L’idea del bel gioco, ripetuta così tante volte negli ultimi tre mesi sia da Maldini e che da Boban, è accantonata. Adesso si baderà al sodo. Ma non siamo così certi che Pioli sia in grado di farlo. Speriamo di sbagliarci.

