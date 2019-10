News Milan: Clarence Seedorf ha espresso la propria opinione sulla squadra rossonera dopo l’esonero di Marco Giampaolo e l’arrivo di Stefano Pioli in panchina.

Clarence Seedorf ha avuto una lunga carriera al Milan e anche una breve da allenatore, conosce molto bene l’ambiente rossonero. Avendo vissuto un’epoca vincente, è dispiaciuto come milioni di tifosi di vedere il club ridimensionato rispetto al passato.

Ieri il campione olandese era presente allo stadio Renato Dall’Ara per l’amichevole tra le leggende di Bologna e Real Madrid. A margine della partita ha parlato ai microfoni di Sky Sport proprio della situazione del Milan, che ha appena esonerato Marco Giampaolo per ingaggiare Stefano Pioli: «Siamo sempre troppo affrettati nel dare giudizi. Voglio bene al Milan, quando si cambia allenatore dispiace, è una sconfitta per tutti. Vogliamo che il Milan torni a essere quello che vogliamo che sia, ci vuole del tempo. In bocca al lupo a Pioli».

Seedorf auspica che Pioli riesca a dare i risultati che con Giampaolo sono mancati. Va detto che quest’ultimo ha avuto poco tempo, sette partite sono bastate per decretarne l’esonero. Ma evidentemente la dirigenza rossonera ha valutato che non c’erano grandi margini di miglioramento e preferito puntare su un nuovo tecnico per svoltare. Vedremo se questa scelta pagherà alla ripresa del campionato.

