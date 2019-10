L’ex milanista Juraj Kucka ha parlato della sua vecchia squadra, alla quale sembra tenere ancora molto come testimoniato a Sportmediaset.

Il momento delicato del Milan non può far contenti coloro che tengono particolarmente ai colori rossoneri, dai tanti tifosi a quelli che in passato hanno fatto parte del club.

Uno di questi è Juraj Kucka, centrocampista ex Milan che ha militato con la maglia rossonera dal 2015 al 2017. Lo slovacco ha raccolto consensi durante la sua esperienza a Milanello, in particolar modo per l’attaccamento e la grinta sempre dimostrate quando scendeva in campo.

L’attuale mediano del Parma, rientrato in Italia dopo una breve esperienza con i turchi del Trabzonspor, è stato oggi interpellato da Sportmediaset per commentare proprio il momento attuale del Milan, confermando di essere sempre molto legato al suo vecchio club.

Kucka ha ammesso: “Sono da sempre legato al Milan, tifo i rossoneri fin da quando ero bambino ed è stato un onore giocare con loro in passato. Mi dispiace del loro momento, fa male vederlo così. Mi auguro che con i recenti cambiamenti le cose possano iniziare a migliorare”.

Il prossimo incrocio tra Kucka ed il Milan avverrà tra circa un mese e mezzo, esattamente il 1 dicembre prossimo: in quell’occasione i rossoneri saranno ospiti al ‘Tardini’ del Parma, una sfida molto delicata e sentita per lo slovacco.

Lettonia-Polonia 0-3: solo mezz’ora in campo per Piatek