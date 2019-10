Milan, possibile rilancio per Lucas Biglia con Stefano Pioli. I due ieri hanno ha avuto un importante confronto a Milanello. Ecco le intenzioni del neo tecnico rossonero.

Lucas Biglia, potrebbe essere il regista argentino una delle novità di Stefano Pioli. Del resto l’argentino non solo è uno dei leader della rosa insieme a Pepe Reina, ma anche un suo grande ex di quella Lazio che nel 2014/15 si piazzò terza in classifica.

Così come riferisce il Corriere dello Sport oggi in edicola, il neo tecnico rossonero, dopo un colloqui generale con i presenti a Milanello, ha poi avuto una conversazione privata direttamente con il 33enne sudamericano, ascoltando le problematiche che da mesi tormentano questa squadra.

Milan, Biglia ha voglia di riscatto

Un riferimento fuori campo ma probabilmente anche dentro. Perché Pioli, almeno all’inizio, potrebbe affidarsi proprio al senso tattico dell’argentino per la mediana. In realtà la sfida del tecnico è quella di rispolverare quel grande giocatore visto nella Capitale, provando ad andare anche oltre gli acciacchi fisici e una carta d’identità che nel frattempo si è fatta comunque sentire.

Arrivato nell’estate 2017/18 per 20 milioni di euro, Biglia non ha mai inciso come avrebbe dovuto nell’arco di due stagioni in rossoneri. I vari problemi fisici, ma soprattutto la lesione muscolare al polpaccio della scorsa stagione, gli hanno fatto mesi e mesi di campionato, frenandolo notevolmente.

Biglia ora si sente in debito col Milan, in quanto sa di non aver ripagato l’investimento e ha fiducia che la società ha riposto in lui in queste stagioni. E dopo essere stato vicino all’addio quest’estate, ha voglia di riscatto.

In ballo c’è anche il rinnovo contrattuale: finora non se n’è parlato, ma il suo agente ci proverà a farlo nei prossimi mesi. Ma tutto dipenderà dall’andamento di questa stagione e di quanto spazio troverà in campo.

Perché in mediana, in ogni caso, sarà sfida aperta: perché se è vero che Biglia è un fedelissimo di Pioli, Ismael Bennacer, dall’altra parte, è stato acquistato per giocare. Ed è ormai chiaro come la proprietà ci tenga sui nuovi acquisti, Giampaolo docet…

