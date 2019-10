Milan, l’obiettivo è un terzino destro per gennaio: con Davide Calabria in difficoltà e Andrea Conti in possibile uscita, il Diavolo ha già puntato due profili stranieri.

Milan, l’obiettivo è un terzino destro. Come infatti riferisce Tuttosport oggi in edicola, il club già guarda a gennaio. E con un Davide Calabria in difficoltà e un Andrea Conti potenzialmente in uscita, il primo rinforzo potrebbe arrivare proprio sulla fascia.

Così ci sarebbero già state le prime mosse della dirigenza rossonero. Come svela il quotidiano, il Diavolo si sarebbe già mosso, invano, per l’ivoriano Serge Aurier. Classe 92, si tratta di giocatore atleticamente forte e con esperienza internazionale.

Ma il Tottenham, come noto, non è partito bene e ha prontamente respinto i primi sondaggi milanisti. Anche perché dopo la cessione di Kieran Trippier, l’ex PSG è di fatto diventato titolare alla corte di Mauricio Pochettino.