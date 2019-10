Milan, possibile cessione a gennaio di Andrea Conti: come riferisce Tuttosport, si valuta un prestito secco per permettergli di ritrovare continuità e brillantezza.

Davide Calabria e Andrea Conti: uno è di troppo. Così titola Tuttosport oggi in edicola. Come infatti riferisce il quotidiano, continuando di questo passo, il secondo è destinato a cambiare aria a gennaio.

Si tratterebbe però di un’uscita solo e unicamente in prestito secco, utile per ritrovare continuità e brillantezza. Un’ipotesi del resto valutata già nella scorsa estate, ma scartata dal diretto interessato che ha preferito di giocarsi le sue carte in rossonero.

Milan, Conti saluta a gennaio?

Ma adesso – rivela il quotidiano – lo scenario potrebbe concretizzarsi davvero, anche perché la situazione dell’ex Atalanta, nonostante il periodo certamente non brillante di Calabria, non è cambiata affatto nel frattempo. Anzi: si è dovuto accontentare delle briciole finora, oppure ha dovuto aspettare che la strada spianata, tipo contro l’Inter o come succederà alla prossima col Lecce per la nuova squalifica di Calabria.