Milan, piacevoli novità in vista per Lucas Paquetá: ecco cosa cambierà per il talento carioca con l’arrivo di Stefano Pioli in rossonero.

Lucas Paquetá ripartirà da mezzala, ma con libertà d’espressione e qualità al potere. Come infatti evidenzia il Corriere dello Sport oggi in edicola, Stefano Pioli ha in mente una rivoluzione che riguarda anche il brasiliano.

Stop all’eccessivo tatticismo di questi mesi, dentro piuttosto sostanza, alta intensità e soprattutto qualità. Ed è quindi in arrivo una nuova luce per il talento carioca da 35 milioni di euro, ingabbiato negli schemi di Giampaolo e impossibilitato di dare libero sfogo al suo talento.

La musica sta per cambiare. Sempre da interno di centrocampo, sì, ma con una diversa interpretazione. Pioli è infatti pronto a far sbocciare definitivamente il suo talento, plasmandolo in una mezzala di inserimento capace di aiutare gli attaccanti e fare la differenza in zona gol.