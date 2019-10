Milan, ecco le novità introdotte da Stefano Pioli in rossonero. Ce n’è una in particolare: colazione e pranzo sempre insieme, così da curare i rapporti e sorvegliare sempre la dieta.

Stefano Pioli e il Milan: rotto il ghiaccio a Milanello, ora si inizia davvero. E come racconta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, il neo tecnico rossonero sta già inserendo una serie di novità e abitudini che contraddistinguono il suo lavoro.

Iniziando dalla sala da pranzo, dalla dieta: un aspetto fondamentale per il metodo Pioli. Nei programmi del tecnico, infatti, l’allenamento comincia soprattutto in quel momento. L’intento è duplice: fare gruppo da una parte ma curare bene l’alimentazione dall’altra. E così per facilitare il dialogo, il tecnico propende per un’unica tavolata che riunisca tutti.

Molto meglio di tanti piccoli tavoli, i quali raggruppano i soliti giocatori per età o per vicinanza geografica. Considerando però che la sala del centro sportivo oggi è già piuttosto predefinita, la soluzione potrebbe essere quelle dei commensali interscambiabili. Alternarsi nei posti, così che tutti possano coltivare buoni rapporti con tutti.