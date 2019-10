Milan, Zvonimir Boban commenta l’attuale periodo rossonero tra il tentativo per Luciano Spalletti, l’esonero di Marco Giampaolo e l’arrivo di Stefano Pioli.

Milan, parla Zvonimir Boban. Presente ieri al Festival dello Sport, il Chief Football Officer sull’attuale periodo rossonero. Ecco quanto riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.

Il suo obiettivo principale è chiarissimo: “Lavoro per far tornare grande il Milan, sono qui da poco, dobbiamo lavorare tanto sotto tutti i punti di vista. Si dovrebbe fare meglio e faremo di tutto perché avvenga. Bisogna lottare, lavorare tutti insieme. E’ quello che facciamo. Non abbiamo la bacchetta magica”.

Interrogato sul tentativo per Luciano Spalletti, il dirigente non si nasconde: “Abbiamo valutato due situazioni, Spalletti è un grande tecnico ma questo non vuol dire che Pioli sia una seconda scelta. E infatti non lo è. Pioli è un uomo forte, ha buone idee di calcio, è subentrato tante volte facendo bene”.