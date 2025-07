Retroscena Leclerc, è successo subito dopo la gara: scintille con l’ex compagno

Ecco cosa è successo nel corso dell’ultimo Gran Premio, che si è svolto a Silverstone. Protagonisti Leclerc e Sainz

E’ stata una gara complicata quella di Charles Leclerc. A Silverstone, il pilota monegasco ha dovuto fare i conti con una strategia del tutto sbagliata che lo ha portato subito ad essere nelle retrovie. Montare gomme d’asciutto quando la posta non lo permetteva non è stata una mossa per nulla azzeccata.

Per il ferrarista, così, è stata una gara da dimenticare, chiusa al quattordicesimo posto, davanti al solo Tsunoda. Niente punti, dunque, per Leclerc che adesso è a ben 115 punti dal leader, Oscar Piastri. Guarda al titolo mondiale è chiaramente più che un’utopia. La vittoria finale sembra davvero un discorso solo tra McLaren. Anche Max Verstappen, con una Red Bull non proprio competitiva, sta faticando e si trova a 69 dalla vetta e 61 dal secondo posto occupato da Lando Norris.

Per Charles Leclerc, dunque, meglio guardare alla quarta posizione, occupata da George Russell, che di punti ne ha 147. Sono 119 quelli del monegasco, 16 in più del compagno di squadra Lewis Hamilton. Ne ha molti di meno Carlos Sainz, che sta vivendo un momento complicato con la Williams. L’ex compagno di squadra, però, ha dato filo da torcere a Leclerc, nel corso dell’ultima gara.

Scontro Sainz-Leclerc, ecco cosa è accaduto

I due piloti così sono stati protagonisti nelle retrovie, sfidandosi in duelli che non sono stati inquadrati dalle telecamere. Tutto è stato rivelato dallo spagnolo ai giornalisti in zona mista: “Ci ha superato in modo aggressivo e se non mi fossi tolto di mezzo, ci avrebbe colpito – riporta Formula Passion – era il suo unico punto di sorpasso, quindi ha rischiato. Ho trovato sorprendente che non lo abbiano investigato“.

“Ma il punto in cui ha distrutto la nostra gara è stato alla curva 15 – prosegue Sainz -. Eravamo in lotta per il settimo e l’ottavo posto: lui ha sbandato e si è allargato, ma io ero alla sua sinistra e lui mi ha colpito. Ha distrutto il fondo e l’ala anteriore della mia macchina e questa è stata di fatto la fine della mia gara”.

Poi è arrivata la versione di Leclerc: “Gli ho parlato: la manovra in curva 4 è stata aggressiva, ma non me ne pento. Era il modo in cui dovevo farlo. Era l’unico punto della pista in cui potevo sorpassare. Quello alla curva 15 è stato un errore da parte mia ed è stata chiaramente colpa mia e sono andato a trovare Carlos per questo. Perché so che quanto accaduto gli è costato dei punti“.