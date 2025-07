Sbarca in Italia, un nuovo terzino per il Milan

Le ultime sul calciomercato dei rossoneri, chiamati ad acquistare due difensori di fascia: il punto della situazione

In attesa di novità dal Belgio, Igli Tare sta lavorando per rafforzare il pacchetto arretrato. Con Jashari, il Milan avrebbe di fatto sistemato il centrocampo, dopo gli acquisti di Luka Modric, che sarà ufficiale una volta concluso il Mondiale per Club, e Samuele Ricci, che verrà presentato oggi alla stampa.

Così il focus adesso sarà sulla difesa, dove sono diverse le cose da fare. Il dirigente albanese è concentrato sugli esterni, ma potrà esserci spazio anche per un centrale, qualora Malick Thiaw decidesse di lasciare il Milan, sposando il progetto del Como o di un club inglese (come il Newcastle). Il nome cerchiato in rosso, in questo caso, come è noto, è quello di Giovanni Leoni, per il quale servono sui 30 milioni di euro.

Sugli esterni negli ultimi giorni, si è iniziato a fare un po’ più di chiarezza. Difficilmente il Milan farà spese folli per rafforzare le corsie, che hanno perso Theo Hernandez, Davide Calabria, Alessandro Florenzi e Kyle Walker. La sensazione è che si possa spendere sui 30/35 milioni per il doppio colpo.

Milan, ecco il terzino sinistro: il punto della situazione

Nelle ultime ore sono così salite le possibilità di vedere Archie Brown con la maglia rossonera del Milan. La quotazione del calciatore inglese non è elevata e si può davvero affondare il colpo a breve.

Ma il Milan guarda anche ad alcune alternative. La Gazzetta dello Sport in edicola stamani getta nel calderone il nome di Ismail Jakobs, 25 anni, un profilo a più basso costo. Nato in Germania, ma di nazionale senegalese. Chissà che nel blitz delle scorse ore del Galatasaray, sbarcato a Milano con il suo vicepresidente, non serva a parlare anche del giocatore.

Il piatto caldo del probabile faccia a faccia tra il Milan e il Galatasaray è chiaramente Alvaro Morata, ma il Diavolo potrebbe chiedere informazioni per Jakobs, mettendo sul tavolo Emerson Royal. Il brasiliano lo scorso gennaio è stato ad un passo dal trasferimento in Turchia, prima dell’infortunio che fece saltare tutto.

Oggi il giocatore è fuori dal progetto di Massimiliano Allegri e Igli Tare sta lavorando per trovargli una sistemazione il prima possibile. Non è da escludere che l’ex Tottenham parta con la formula del prestito con diritto di riscatto,