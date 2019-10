Milan, quanto è costato Higuain? Spuntano le cifre

Dal bilancio della Juventus emerge quanto è costato il prestito di Gonzalo Higuain al Milan. L’argentino è rimasto in rossonero fino a gennaio 2019.

Quando Gonzalo Higuain è approdato al Milan, i tifosi rossoneri hanno cominciato a sognare. Infatti, arrivava finalmente un grande campione in attacco e sembrava si stesse aprendo un nuovo capitolo della storia del club dopo la breve negativa gestione cinese.

L’inizio del Pipita è stato positivo con 7 gol nelle prime 10 partite disputate con la nuova maglia. Tuttavia, il proseguimento della sua avventura milanese non ha affatto mantenuto lo stesso trend. Infatti, è arrivata solamente un’altra rete prima dell’addio a gennaio. Complessivamente deludente, quindi, l’esperienza di Higuain nel Diavolo.

Calciomercato Milan, il costo del prestito di Higuain: le cifre

Per il Milan l’operazione Higuain era stata molto onerosa. Infatti, con la Juventus era stato pattuito un prestito oneroso annuale da 18 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 36 milioni. Inoltre, il club rossonero doveva occuparsi anche del pagamento dell’ingaggio del giocatore.

Oggi i colleghi di Calcioefinanza.it mettono in evidenza quanto sia effettivamente costato al Milan il prestito del Pipita. Dato che il centravanti argentino non è rimasto a Milano per tutta la durata prevista, la società di via Aldo Rossi ha speso 10,208 milioni. Il Chelsea, dove poi Higuain si è trasferito nuovamente a titolo temporaneo, ha versato gli altri 7,841.

Un totale da 18,049 milioni che ha permesso alla Juventus di coprire sostanzialmente la quota di ammortamento (18,259 milioni) prevista per la stagione in cui l’ex Napoli non ha vestito la maglia bianconera. Questi dati emergono dal bilancio del club piemontese.

A breve saranno noti anche i numeri del bilancio 2018/2019 del Milan e vedremo effettivamente il costo complessivo dell’operazione Higuain tenendo conto pure dell’ingaggio corrisposto. Da quanto era emerso, lo stipendio completo previsto si attestava sui 9,5 milioni netti annui (17,57 lordi). Visto l’addio anticipato, anche tale spesa per il club si è all’incirca dimezzata. Solo la pubblicazione del bilancio rossonero darà certezza delle cifre.

Avv. Cantamessa: “Passaggio Berlusconi-Yonghong Lì regolare. Gazidis ha ragione”