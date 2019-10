Liechtenstein-Italia, goleada azzurra: in rete anche Romagnoli

L’Italia vince contro il Liechtenstein in scioltezza. In gol anche Alessio Romagnoli, il primo con la maglia della Nazionale per il capitano del Milan.

Dopo la qualificazione ottenuta sabato sera con la vittoria contro la Grecia, l’Italia è tornata in campo questa sera contro il Liechtenstein, una partita sostanzialmente inutile per questioni di classifica.

Roberto Mancini ne ha approfittato per far giocare chi ha schierato meno e fra questi c’è anche Alessio Romagnoli, titolare al fianco di Mancini. Sabato, invece, il commissario tecnico ha preferito Francesco Acerbi per affiancare Leonardo Bonucci. Goleada per la squadra azzurra ed è andato in rete anche lo stesso Romagnoli: un gran bel colpo di testa su assist di Stephan El Shaarawy, altra conoscenza del Milan. Quello del capitano rossonero è stato il 3-0 ma la partita si è chiusa con il risultato di 5-0 (quarto gol proprio del Faraone, poi Andrea Belotti).

I primi due gol portano invece le firme di Federico Bernardeschi, nel primo tempo, e ancora Belotti già nella ripresa. Poi, come detto, Romagnoli, El Shaarawy e l’attaccante del Torino hanno completato l’opera. Una vittoria importante per la squadra di Mancini ma che, come detti, ai fini della classifica non ha troppo valore. Resta comunque negli occhi la prestazione autorevole degli azzurri, che hanno ormai dimenticato quanto successo due anni fa con Gian Piero Ventura allenatore.

