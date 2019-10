Valentina Giacinti, capitano e attaccante del Milan Femminile, aveva fatto una promessa: “Torno a casa a piedi dall’allenamento se vinciamo il Derby“. Le rossonere guidate da Maurizio Ganz hanno sconfitto l’Inter per 3-1 in campionato e dunque la 25enne bergamasca ha mantenuto la promessa fatta. Al termine della seduta di ieri si è incamminata dal centro sportivo Vismara ed è stata seguita dalle telecamere del club, sottoponendosi a un’intervista che ha riguardato più temi. Di seguito il video.

Walk home from training with us! 🚶🏻#SempreMilan #FollowTheRossonere pic.twitter.com/AuPgfT4R7S

— AC Milan (@acmilan) October 17, 2019