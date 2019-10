Ufficiale: rinnovata la partnership tra Milan e Limonta Sport

Per il sedicesimo anno consecutivo il club rossonero e Limonta sono assieme: ufficiale il rinnovo della partnership con l’azienda sportiva.

Limonta è una società leader per quanto riguarda la cura del manto erboso dei campi di calcio e di allenamento, scelta ancora dal club rossonero per gestire le zolle dove prima squadra, giovanili e squadra femminile lavorano quotidianamente.

Questo il testo del comunicato ufficiale pubblicato poco fa su Acmilan.com riguardo al rinnovo della collaborazione:

AC Milan e Limonta Sport S.p.A. annunciano il rinnovo della partnership, per il 16esimo anno consecutivo, anche per la stagione calcistica 2019/20.

L’azienda leader nella ricerca, sviluppo e produzione di erba artificiale e ibrida per lo sport e il residenziale garantisce qualità Made in Italy dal 1979. È certificata dalle più importanti Federazioni Internazionali; nel settore calcistico è una delle sette Fifa Preferred Producer al mondo, l’unica in Italia.

Il Club rossonero e Limonta Sport continueranno dunque a collaborare per permettere ai calciatori della Prima Squadra maschile e femminile, della Primavera e di tutte le squadre del settore giovanile di allenarsi su campi idonei per elevate prestazioni sportive.

“Il legame con Limonta Sport dura dal lontano 2004 – sottolinea Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer di AC Milan – e a distanza di oltre 15 anni, vogliamo confermare la volontà di affiancare il nome del Club a questa azienda, eccellenza del Made in Italy, che ci segue con professionalità 365 giorni l’anno non solo nella posa ma anche nella manutenzione costante dei campi. Negli anni abbiamo seguito insieme l’evoluzione anche in questo settore e da soli manti in sintetico abbiamo deciso di installare anche la tecnologia ibrida Mixto®”.

“Siamo orgogliosi di rinnovare questa partnership tra AC Milan e Limonta Sport – chiosa Francesco Lavorato, Direttore Commerciale Italia di Limonta Sport – ma più di tutto ci fa piacere mettere a disposizione di una delle più blasonate squadre italiane la nostra professionalità e qualità. E, come giustamente sottolinea Casper Stylsvig, non dimentichiamo che Milanello vanta campi di allenamento anche con il nostro sistema Mixto®, lo stesso manto installato da oltre sette anni presso uno dei templi del calcio, lo stadio Barnabéu di Madrid. Lavoro di squadra, eccellenza e passione sono i nostri motori, valori che condividiamo proprio con AC Milan”.

