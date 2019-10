Serie A femminile, Milan-Tavagnacco 2-0: quarta vittoria consecutiva delle rossonere

Quarta giornata in Serie A femminile, si è giocata Milan-Tavagnacco al Brianteo di Monza: vittoria per 2-0 delle rossonere, alla quarta vittoria consecutiva.

Oggi alle ore 15:00 è andata in scena la quarta giornata di Serie A femminile. Il Milan di Maurizio Ganz ha ospitato al Brianteo di Monza il Tavagnacco: vittoria 2-0 delle rossonere, che vincono la quarta partita consecutiva.

Tavagnacco attento in difesa, ma dal 20′ comincia a soffrire la pressione delle rossonere: prima un palo clamoroso della Bergamaschi a porta quasi vuota; al 22′ altra enorme occasione, ancora Bergamaschi in profondità non trova il gol da pochi passi.

Al 30′ capitan Giacinti ha un’occasione limpida davanti al portiere, cucchiaio mal calibrato che finisce alto sopra la traversa. Al 34′ arriva, finalmente, il vantaggio delle rossonere: giocata bellissima della Tucceri, un rimpallo in area, cross basso e forte messo in mezzo dalla Giacinti, che procura l’autogol della difendente del Tavagnacco.

Al 41′ Milan in vantaggio numerico: espulsa Veritti, numero 5 del Tavagnacco per un intervento scomposto sulla Heroum.

Nel secondo tempo il Milan femminile tiene alta la pressione, domina dal punto di vista territoriale ma non trova il vantaggio. Al 75′ un brutto scontro di gioco mette Valentina Giacinti, costretta ad uscire in barella.

Il capitano del Milan ha lasciato il campo cosciente, ed è stata portata via con l’ambulanza soltanto dopo la certezza che la sua squadra portasse a casa i tre punti: al 92′ infatti è arrivato il 2-0 di Marta Carissimi che ha chiuso il match.