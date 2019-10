Vignato, gol in Chievo-Ascoli: scout del Milan presenti

Alcuni osservatori del Milan hanno assistito a Chievo-Ascoli di oggi pomeriggio. Emanuel Vignato nel mirino. Proprio lui ha segnato un bel gol per il 2-0 finale.

Durante l’estate il Milan è stato molto vicino all’acquisto di Emanuel Vignato, talento italo-brasiliano contro il Chievo Verona. Poi però l’affare è saltato, così per Sampdoria e Bayern Monaco, le altre interessate all’acquisto del giovane giocatore.

La società rossonera però non lo ha ancora mollato. Infatti alcuni emissari hanno già visto diverse partite del Chievo Verona in questa stagione in Serie B e oggi hanno assistito anche al match contro l’Ascoli, vinto 2-0. Non c’era occasione migliore, come sottolinea Calciomercato.com, visto che Vignato ha segnato il primo gol in questo campionato; il secondo con la maglia dei clivensi dopo quello dello scorso anno in Serie A contro la Lazio all’Olimpico.

Calciomercato Milan, Vignato costa 8 milioni

Un bel gol quello di Vignato oggi per il 2-0 del Chievo contro l’Ascoli. Un tiro a giro dal limite dell’area che ha messo ko il portiere avversario. Classe 2000, è un giocatore offensivo completo: può agire su tutto il fronte, da esterno o anche da trequartista, anche la seconda punta. Ha tecnica, è abile nel dribbling e ha velocità di pensiero oltre che di gambe. Un ragazzo dalle qualità evidenti e straordinarie che il Milan non vuole lasciarsi sfuggire.

Come detto in apertura, sul giocatore c’erano anche la Sampdoria e il Bayern Monaco. L’attenzione di un club come quello bavarese fa capire quanto Vignato sia un potenziale molto importante. Ecco perché la società rossonera, che basa il suo progetto tecnico proprio sulla crescita dei giovani, vuole fare di tutto per prenderlo. Campedelli, che ha fiutato l’affare, lo valuta 8 milioni. Non una cifra bassa per un ragazzo così giovane e con così poca esperienza. Ma il potenziale è innegabile.

