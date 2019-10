Sky – Milan-Lecce, le ultimissime di formazione: Paquetà e Kessie si scambiano

Paquetà e Kessie si scambiano posizione. Ecco l’altra novità di formazione che Pioli ha intenzione di introdurre per la sfida di questa sera.

Mancano poche ore al debutto del nuovo Milan di Stefano Pioli. Il Diavolo affronterà questa sera il Lecce a San Siro. Sono previsti 50mila tifosi ma la Curva Sud ha già fatto sapere che rimarrà in silenzio per proseguire nella propria protesta.

Intanto il nuovo allenatore sta sciogliendo gli ultimi dubbi di formazione. Sky Sport ha confermato Rafael Leao titolare al posto di Krzysztof Piatek e Hakan Calhanoglu nel ruolo di esterno sinistro. Niente Ante Rebic quindi come pronosticato ad inizio settimana. Ma c’è un’altra novità molto interessante che riguarda invece il centrocampo. Infatti pare che Pioli abbia intenzione di scambiare le posizioni delle due mezzali, quindi Franck Kessie e Lucas Paquetà.

L’ivoriano giocherà quindi a sinistra mentre il brasiliano a destra. Probabilmente l’idea del tecnico è quella di farli giocare a piedi invertiti in modo da sfruttare il rientro. Lucas Biglia sarà il regista di centrocampo: Pioli affida a lui le chiavi del Milan, così come aveva fatto qualche anno fa alla Lazo. In difesa Andrea Conti per sostituire Calabria, rientra Musacchio per affiancare Romagnoli e Theo Hernandez a sinistra. Donnarumma in porta. Ecco che nasce e si compone il primo Milan di Pioli.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Paquetà, Biglia, Kessie; Suso, Leao, Calhanoglu.

