Milan, Massara: “Vogliamo essere competitivi per la Champions League”

Nel pre-partita di Milan-Lecce, dichiarazioni a Sky Sport di Frederic Massara. Il direttore sportivo rossonero ha parlato dell’obiettivo Champions League.

Nel pre-partita di Milan-Lecce, ai microfoni dei colleghi di Sky Sport, sono arrivate le dichiarazioni di Frederic Massara. La sfida a San Siro sta per iniziare, dunque si è trattata di una breve intervista.

Il direttore sportivo rossonero ha parlato dell’obiettivo Champions League, messo in discussione dall’avvio negativo della squadra con Marco Giampaolo: “L’obiettivo è migliorare, poi vogliamo essere ambiziosi. Siamo il Milan. Dobbiamo puntare in alto. Non ci sentiamo da meno, vogliamo dimostrare. Champions League? Il campionato è tutto da giocare, ancora lunghissimo. Abbiamo l’ambizione di essere competitivi per la Champions”

Ora la squadra è stata affidata a Stefano Pioli, per scelta della dirigenza in condivisione con la proprietà Elliott. Bisogna risalire in classifica e tornare a mettere voglia e intensità in mezzo al campo, finora tenute nascoste particolarmente bene, purtroppo.