Milan, contro il Lecce terzo rigore consecutivo parato

Il Milan sta concedendo troppi calci di rigore. Sono ben quattro nelle ultime tre partite di campionato. Qualche disattenzione eccessiva da parte della squadra rossonera.

Ma il dato dice anche che gli ultimi tre penalty calciati dagli avversari sono stati parati dal portiere del Milan. Contro la Fiorentina, passata avanti proprio dagli 11 metri con Erick Pulgar, era stato Gianluigi Donnarumma a parare a Federico Chiesa il secondo rigore concesso alla formazione viola.

Successivamente a Genova contro il Genoa c’era Pepe Reina a difendere la porta rossonera. L’estremo difensore spagnolo nel recupero finale del match ha respinto il penalty calciato da Lasse Schone, salvando di fatto la vittoria della squadra in quella che è stata l’ultima apparizione di Marco Giampaolo sulla panchina del Milan.

Ieri sera esordio per Stefano Pioli a San Siro contro il Lecce, squadra che aveva trovato il gol dell’1-1 proprio in seguito a una situazione da calcio di rigore. Khouma Babacar dagli 11 metri si è fatto respingere il tiro da Donnarumma, ma poi sulla ribattuta è stato pronto a mettere in rete in pallone. Penalty che risulta parato da Gigio, però il gol è arrivato lo stesso.