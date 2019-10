Milan, Romagnoli stacanovista: capitano sempre presente

Numeri da stacanovista per Alessio Romagnoli, che ha giocato tutte le partite di questo avvio di stagione in Serie A, senza mai essere sostituito.

Il Milan questo pomeriggio sarà ospite della Roma allo stadio Olimpico. Tra le statistiche di presentazione alla sfida, notiamo come Alessio Romagnoli abbia giocato tutte le partite di questo avvio di stagione, senza mai essere sostituito.

Nello specifico il capitano rossonero ha giocato tutti i 720 minuti di questa Serie A. Ovvero le prime otto partite. E salvo sorprese dell’ultim’ora, sarà titolare anche contro la Roma questo pomeriggio, calcio d’inizio fissato alle ore 18:00.

Numeri da stacanovista per il numero 13 rossonero. Sempre titolare e mai sostituito. Purtroppo questo avvio di campionato non è stato particolarmente positivo per il suo Milan, che ha vissuto peraltro anche il cambio d’allenatore: esonerato Marco Giampaolo alla 7.a giornata, dopo la vittoria sofferta contro il Genoa al Ferraris; al suo posto è subentrato Stefano Pioli, il cui esordio contro il Lecce è stato amaro, con il pareggio immeritato subito nel finale di match.

