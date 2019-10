Roma-Milan, formazioni ufficiali: le scelte di Fonseca e Pioli

Tutto pronto allo stadio Olimpico per Roma-Milan. I due allenatori, Paulo Fonseca e Stefano Pioli, hanno appena diramato le formazioni ufficiali del match.

Tra pochissimo il calcio d’inizio di Roma-Milan, previsto per le ore 18:00. Intanto le due squadre sono già all’Olimpico e gli allenatori hanno appena diramato le formazioni ufficiali. Di seguito le scelte di Paulo Fonseca e Stefano Pioli.

Scelte che rispecchiano quanto si è detto e scritto alla vigilia. I rossoneri partiranno con un 4-3-3 con Andrea Conti e Rafael Leao titolari. Erano questi i due principali ballottaggi. Andranno in panchina Calabria e Piatek. Formazione speculare a quella vista domenica scorsa contro il Lecce. Suso e Calhanoglu al servizio del centravanti portoghese.

Nessun cambio dunque per Pioli rispetto al suo primo 11. Non sarà chiaramente una partita facile, ma i rossoneri dovranno avere coraggio per provare a dare una svolta alla propria stagione. Davanti la difesa ancora Lucas Biglia, con Franck Kessie e Lucas Paquetà che si scambiano la posizione rispetto a come venivano schierati dai precedenti allenatori.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Fazio, Smalling, Kolarov; Veretout, Mancini; Zaniolo, Pastore, Perotti; Dzeko.

Allenatore: Fonseca.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Paquetà, Biglia, Kessie; Suso, Leao, Calhanoglu.

Allenatore: Pioli.