Intervista pre-partita da San Siro, ai microfoni di Rai Sport, per Gianluigi Donnarumma. Il portiere rossonero ha presentato così Milan-Lazio, posticipo domenicale dell’11.a giornata di Serie A.

Questa sera sarà ovviamente titolare nell’11 scelto da Stefano Pioli. Gigio ha così parlato nel pre-partita: “Abbiamo vinto una grande partita dopo un periodo non positivo. Ora ci prepariamo al meglio per le prossime tre partite importanti carcando di fare più punti possibili”.

Questa sera non sarà facile per il Milan contro la Lazio, una delle squadre più in forma del campionato. I rossoneri però, sostenuti dal proprio pubblico, possono e devono fare bene.

Ai microfoni di Milan TV Donnarumma ha parlato del momento della squadra: “Siamo pronti e molto motivati. Dobbiamo continuare nella nostra striscia positiva. Dobbiamo fare una grande partita stasera. Il mister ci ha caricato al massimo, l’abbiamo preparata molto bene. Abbiamo lavorato bene e siamo pronti”.