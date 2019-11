Come giocherebbe il Milan con Ibrahimovic – FOTO

Milan, ecco come giocherebbe il Milan di Stefano Pioli con l’eventuale approdo di Zlatan Ibrahimovic. Di seguito il grafico tratto da La Gazzetta dello Sport.

4-3-3: Suso, Hakan Calhanoglu e Zlatan Ibrahimovic al posto di Krzysztof Piatek. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, giocherebbe così il Milan di Stefano Pioli in caso di approdo dello svedese.

Magari potrebbe esserci spazio anche per una variante tattica con un attacco a due, ma il punto di partenza sarebbe il suddetto. E al netto dei 38 anni – assicura la rosea – Ibra sarebbe un innesto a dir poco fondamentale per una squadra fragile e insicura come l’attuale.

Il Milan ha infatti imboccato la pericolosa strada dell’apatia e dell’ineluttabilità degli eventi, confermata anche dalla rassegnazione del capitano Alessio Romagnoli nel post partita dell’Allianz Stadium. E Ibrahimovic, in tal senso, non solo sferzerebbe Milanello da questo stato di torpore sul piano carismatico, ma darebbe anche una tremenda scossa sul piano tecnico.

Basta pensare a quanto accaduto ad Antonio Nocerino nella stagione 2011-12, col centrocampista che segnò addirittura 11 goal grazie alle magie del fuoriclasse scandinavo. E Se Ibrahimovic ha moltiplicato le reti di un giocatore operaio come Nocerino, chissà quali effetti rigeneranti potrebbe avere su profili come Lucas Paquetá, Calhanoglu e tutti gli altri. Ecco perché, secondo la rosea, vale la pena di tentarci.

