Polonia, Piatek ritrova il gol contro Israele

Buone notizie per i rossoneri: Kris Piatek è tornato a segnare con la maglia della nazionale polacca ieri nelle qualificazioni europee.

Arrivano buone notizie per il Milan dalla sosta per le nazionali, in particolare dal match di ieri sera tra Israele e Polonia, disputatosi a Gerusalemme.

Nella sfida valida per le qualificazioni ad EURO 2020, ha ritrovato gol e sorriso il centravanti Krzysztof Piatek. Il numero 9 del Milan ha giocato ieri al centro dell’attacco polacco ed è riuscito a realizzare un’importante rete di ‘rapina’.

Il match, vinto per 2-1 dai polacchi, ha visto Piatek grande protagonista: schierato titolare al posto di Lewandowski, il rossonero ha sfiorato la rete con due guizzi nel primo tempo, prima di trovare in mischia il gol del momentaneo raddoppio polacco, ribadendo in rete dopo un palo colpito da Glik.

Una gioia, anzi una vera e propria liberazione per Piatek, che nelle ultime settimane ha ricevuto critiche pesanti per le sue prove senza squilli con la maglia del Milan.

La rete ritrovata con la Polonia è un’ottima notizia per Stefano Pioli, che spera ora di ritrovare alla ripresa del campionato un Piatek rigenerato, rinfrancato dall’importante rete segnata in Israele e con tanta voglia di replicare anche in Serie A.