Milan-Napoli, i convocati di Ancelotti: out Milik e Mario Rui

La lista dei convocati pubblicata dal Napoli in vista del match di domani pomeriggio a San Siro contro i rossoneri. Due assenti di lusso.

Per Carlo Ancelotti domani sarà un ritorno agrodolce a San Siro, guidando il suo Napoli che non vive certo un bellissimo momento in stagione.

Il tecnico ex Milan affronterà la squadra con cui, da giocatore prima e da allenatore poi, ha vinto praticamente tutto. E lo farà con la volontà di tornare a prendersi i tre punti che mancano ormai da troppe settimane.

Gli azzurri voleranno alla volta di Milano senza tre calciatori importanti: restano indisponibili infatti i due terzini sinistri Mario Rui e Faouzi Ghoulam, entrambi frenati da risentimenti muscolari, ma anche l’attaccante Arkadiusz Milik che non rientra nella lista dei convocati a sorpresa.

Questo l’elenco dei calciatori a disposizione di Ancelotti in vista di Milan-Napoli:

Portieri: Meret, Ospina, Karnezis.

Difensori: Luperto, Maksimovic, Di Lorenzo, Hysaj, Koulibaly, Manolas.

Centrocampisti: Allan, Fabian, Elmas, Zielinski, Gaetano.

Attaccanti: Callejon, Llorente, Lozano, Mertens, Insigne, Younes.

Milan, Caldara in ritardo. Pioli: “Non è ancora pronto”