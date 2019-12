Paquetá torna in gruppo: le ultime da Milanello

Bologna-Milan, Lucas Paquetá si candida per una maglia da titolare ma sarà triplo ballottaggio. Possibile anche un’altra staffetta in mediana. Le ultimissime da Milanello.

Milan, riecco Lucas Paquetá. Come infatti riferisce il Corriere dello Sport oggi in edicola, il talento brasiliano, in panchina a Parma, oggi dovrebbe tornare a lavorare in gruppo.

Sprofondato nelle gerarchie con l’exploit anche di Giacomo Bonaventura oltre che di Hakan Calhanoglu, il brasiliano ora scalpita e cerca una maglia da titolare per la trasferta del Dall’Ara.

E sarà proprio ballottaggio a tre per l’occasione, con uno destinato a fare l’esterno alto e un altro alla panchina. Dubbio in mediana tra Frank Kessie e Rude Krunic: tornato titolare al Tardini, l’ivoriano non ha convinto e potrebbe rientrare l’ex Empoli. Per quanto riguarda invece la difesa, gerarchie ormai definite per Stefano Pioli.

6-1 per i ‘grandi’, è stato questo il risultato finale maturato al centro sportivo. Doppietta di Rafael Leão e Ante Rebic più i sigilli di Samuel Castillejo e Fabio Borini. A segno Alessio Tonon invece per la formazione giovanile. Buone notizie a 360°, quindi, per la guida tecnica del Diavolo.

