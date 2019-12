Ibrahimovic ha scelto il Milan: resta un ultimo ostacolo

Zlatan Ibrahimovic, c’è il verdetto finale: tornerà al Milan! Come annuncia La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, manca ancora l’intesa finale ma lo svedese ha di fatto scelto il Diavolo per il 2020.

Zlatan Ibrahimovic ha scelto il Milan. E’ il suo verdetto finale e lo annuncia La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Come riferisce il quotidiano, dopo un lungo tira e molla, è questa la decisione finale maturata dal calciatore e confessato anche agli amici più intimi. Motivi familiari lo avrebbero spinto a preferire i rossoneri, più del Bologna di Sinisa Mihajlovic.

Del resto un indizio era arrivato già ieri da Walter Sabatini, col dirigente emiliano che aveva di fatto annunciato la pista rossoblu ormai chiusa per il 38enne scandinavo: “E’ solo una bella suggestione. Ha fatto altre scelte professionali più che legittime dal suo punto di vista, non si tratta di una questione di soldi”.

Ibrahimovic, sì al Milan ma manca l’accordo

Tuttavia vanno ancora definite alcune condizioni contrattuali. Il giocatore, infatti, non è soddisfatto della proposta rossonera da due milioni per i primi sei mesi e quattro per la stagione successiva. Ma soprattutto non sarebbe convinto nemmeno della formula proposta dal club, ossia un contratto in realtà solo iniziale per i primi sei mesi, con la possibilità poi di rinnovare in base all’andamento del campionato.

Si è parlato di un possibile rilancio fino a tre milioni eventuali più sei, ma dal club non filtrano conferme. La società, anzi, è convinta di aver messo sul tavolo una proposta seria, nonché il massimo possibile vista la situazione economica e l’età di un giocatore comunque reduce dalla Major Soccer League.

Tuttavia – assicura il quotidiano – è in corso un grande lavoro di mediazione affinché ci sia la fumata bianca definitiva. Non c’è soltanto Mino Raiola a lavoro, ma un intero staff di consulenti esterni. Obiettivo: portare a termine quello che sembra ormai un affare annunciato.

Perché Ibra ha scelto il Diavolo

No all’estero intanto. Ibra in Cina o negli Emirati Arabi sarebbe stata una star assoluta, ma il campione scandinavo ha pensato a un finale di carriera diverso e vuole chiudere in grande stile. Ma cosa avrà convinto Ibrahimovic a optare per il Diavolo? Forse – evidenzia la GdS – il pensiero che il Milan, pur non essendo quello di una volta, resta un club con un certo appeal e rilanciarlo sarebbe un’impresa degna della sua fama.

Così il dado è tratto. Andrà appena sistemata la parte economica, ma Ibrahimovic ha deciso: vestirà rossonero. Sarà lui il regalo di Natale di Stefano Pioli. Sarà lui il grande regalo per i 120 anni della storia del club rossonero. Il 2020 può essere l’anno della rimonta.

