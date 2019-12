Ag. Borini: “A gennaio lascerà il Milan. Due destinazioni”

Calciomercato Milan: Fabio Borini andrà via a gennaio. Lo rivela il suo agente Roberto De Fanti. Ecco le sue dichiarazioni.

Il rapporto tra Milan e Fabio Borini è prossimo alla conclusione. Un addio previsto già da diversi mesi. Con l’arrivo di Stefano Pioli, non ha più giocato alcuna partita, nonostante con Marco Giampaolo fosse partito addirittura titolare a inizio campionato.

Oggi la conferma dell’addio di Borini a gennaio arriva direttamente dal suo agente, Roberto De Fanti, che a Radio Rossonera ha parlato delle scelte dell’allenatore, delle possibili destinazioni del suo assistito e del resoconto della sua esperienza in rossonero.

“Ogni allenatore fa delle scelte, a gennaio si cercherà di comune accordo di farlo giocare da un’altra parte”. Scelta tecnica di Pioli, ma probabilmente dettate anche dalla società. Borini ha un contratto in scadenza il prossimo giugno, dunque non c’era nemmeno i presupposti che potessero portare denaro nelle casse rossonere. Un addio che, salvo clamorose offerte, sarà a parametro zero. Con il Milan che risparmierebbe solo lo stipendio da pagargli da gennaio a giugno.

Quale destinazione per Borini? L’agente riferisce: “Le soluzioni non mancano sia in Italia che in Inghilterra“.

Infine l’agente fa un resoconto dell’avventura di Borini con il Milan: “Esperienza assolutamente positiva“. In rossonero dall’estate 2017, in queste stagioni Borini ha collezionato 75 partite, segnato 8 gol e servito 6 assist.