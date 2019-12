AC Milan, un giorno con Deborah Salvatori Rinaldi – VIDEO

Milan TV ha realizzato un servizio dedicato a Deborah Salvatori Rinaldi, giocatrice della squadra femminile rossonera. La ragazza è partita parlando di quando era bambina e poi via via si è espressa in generale anche sulla sua vita attuale. Ha raccontato che studia design all’università, pur avendo un passato nella danza e avendo maturato anche la passione per il calcio. Le telecamere l’hanno seguita per un giorno, includendo anche un allenamento con il Milan femminile presso il centro sportivo Vismara. Il club sul proprio canale ufficiale Youtube ha pubblicato il video con protagonista Rinaldi, attaccante della formazione di Maurizio Ganz.