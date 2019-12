Ibrahimovic, il dottor Guarino: “E’ al 60%, serviranno tre settimane” 

Come sta attualmente Zlatan Ibrahimovic? Ne ha parlato il dottore Arturo Guarino al Corriere dello Sport oggi in edicola. Ecco la prospettiva medica.

Zlatan Ibrahimovic al top in tre settimane di tempo. E’ questo il grande obiettivo in casa Milan. Una meta anche piuttosto possibile, come assicura il dottor Arturo Guarino.Medico sociale dell’Inter dal 1981 al 1994, il professore, oggi primario di primario del reparto Ortopedia dello sport del ‘Gaetano Pini’ di Milano, ne ha parlato in un’intervista al Corriere dello Sport.

Il dottor Guarino assicura che servirà poco e traccia già una percentuale di Ibra: “Partendo dal presupposto che il calciatore si è mantenuto in forma allenandosi regolarmente durante questo periodo, è presumibile che la sua condizione fisica sia attualmente quantificabile al 60%. Quindi, considerata anche l’età, necessita sicuramente di un un nuovo… rodaggio”.

Dunque il verdetto è chiaro: “Serviranno almeno tre settimane. Sicuramente nel caso di Ibrahimovic il forte carattere e l’indiscusso carisma contribuiranno a consolidare il suo stato di efficienza. Giocare subito (lunedì 6 gennaio il Milan ospita la Sampdoria a San Siro, ore 15, alla ripresa del campionato, ndr) non è certo un’ipotesi ideale. È necessario prepararsi a puntino, anche se non è detto che un calciatore ma soprattutto un atleta come lui non possa concedersi qualche spezzone di partita”.

