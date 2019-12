Il Milan esclude Matic: “Non interessa”

Milan, non sarà Nemanja Matić il rinforzo a centrocampo. Ad annunciarlo è la stessa società: “Non interessa”, riferisce infatti l’area sportiva rossonera all’Ansa.

Nemanja Matic “non interessa al Milan”. Parola della stessa società. Come infatti riporta l’Ansa, è questo quanto filtra dall’area sportiva rossonera a proposito di un interesse per il centrocampista del Manchester United.

Il 31enne serbo, in scadenza di contratto a giugno, era stato proposto al Diavolo già la scorsa estate, ma con esito sempre negativo. Ad avanzare l’ipotesi è stato direttamente l’agente, Vlado Lemic, nonché lo stesso di Luka Modric.

Calciomercato Milan, i prossimi obiettivi

Dunque non sarà Matic il rinforzo per la mediana milanista. Ipotesi da scartare, nonostante la ricerca di un profilo di esperienza e malgrado l’esigenza di un pareggio tra entrate e uscite in vista di gennaio. Il club rossonero cerca anche un centrocampista, ma evidentemente di altro profilo e caratteristiche.

Definito l’acquisto di Zlatan Ibrahimovic, i programmi prevedono infatti un rinforzo in difesa e un altro possibilmente a centrocampo. L’urgenza impellente però sembrerebbe più che altro il reparto arretrato, e probabilmente è per questo che lì c’è già un nome chiaro su cui puntare: Jean-Clair Todibo.

In virtù del k.o. pesante di Léo Duarte, infatti, Stefano Pioli si ritrova di fatto solo con Alessio Romagnoli e Mateo Musacchio, non potendo fare pieno affidamento su Mattia Caldara e Matteo Gabbia. Una volta sistemata la questione retroguardia, la società proverà a dare uno sprint anche a metà campo attraverso un profilo dinamico e di personalità che possa aiutare nel sorreggere gli equilibri ma portare al contempo qualità.

Molto, ovviamente, dipenderà anche dalle cessioni. Se dovessero uscire più giocatori che poterebbero cash prezioso nelle casse di Elliott Management Corporation, le probabilità di un affondo ulteriore sul mercato crescerebbero ulteriormente.

